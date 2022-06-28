Калужанин продал чужую машину, пока хозяин отсутствовал
Во вторник, 28 июня, УМВД России по Калужской области сообщает о возбуждении уголовного дела о краже автомобиля.
В дежурную часть обратился калужанин и заявил о пропаже своего автомобиля российского производства. Ущерб составил 100 000 рублей
Машина мужчины в нерабочем состоянии была припаркована улице Калуги. Владелец вернулся с вахты из соседнего города и автомобиля не обнаружил.
Полиция установила подозреваемого, им оказался живущий поблизости 26-летний калужанин.
Предположительно, подозреваемый много раз проходил мимо автомобиля, пришел к выводу, что владелец отсутствует, и решил продать машину как свою.
Фигурант сфотографировал транспорт и выложил объявление о продаже. В тот же день ему позвонил покупатель. На месте осмотра машины делец сказал, якобы после сделки купли-продажи с предыдущим владельцем не успел оформить документы. Покупателя ответ устроил, о цене договорились и новый владелец забрал машину, после чего уже сам выложил объявление в интернет о ее последующей перепродаже.
Сотрудники полиции выявили этот факт, изъяли похищенный автомобиль и вернули законному владельцу.
Фигурант под подпиской о невыезде, ему грозит лишение свободы на срок до 5 лет.
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