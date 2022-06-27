Мужчина предстанет перед судом за убийство сожительницы в Калужской области

В понедельник, 27 июня, Следственный комитет Калужской области сообщает о завершении расследования уголовного дела об убийстве.

По версии следствия, 45-летний житель Ферзиковского района нанес своей сожительнице несколько ударов ножом.

Мужчина проживал с 37-летней женщиной и 3-летним сыном. В декабре 2021 года у пары возник конфликт, в ходе которого мужчина нанес женщине несколько ударов ножом. Со слов обвиняемого, погибшая сообщила ему о разрыве отношений. От полученных травм она скончалась на месте.

Оба находились в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчина сообщил о произошедшем в полицию и знакомым.



В ближайшее время он предстанет перед судом.

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