Вынесен приговор жителю Калужской области, воткнувшему нож в приятеля

В понедельник, 27 июня, Следственный комитет РФ по Калужской области сообщает о приговоре в отношении жителя Людинова.

49-летний мужчина признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью знакомого, в результате чего потерпевший скончался.

27 февраля 2022 года мужчина выпивал в компании знакомого в доме по улице Маяковского. В какой-то момент между ними возник конфликт, виновный схватился за нож и ударил оппонента в бедро. Ударом ножа он повредил бедренные артерию и вену, из-за чего потерпевший скончался.



Суд назначил виновному 8 лет колонии строгого режима.

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