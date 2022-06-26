Двое жителей Калужской области, устав гулять по городу, решили продолжить путь на чужих велосипедах

В воскресенье, 26 июня, УМВД России по Калужской области сообщает о расследовании уголовного дела о краже.

В Малоярославецком районе два жителя заявили в полицию о краже велосипедов, которые они оставили на лестничной клетке у своих квартир. На утро велосипеды исчезли. Сумма ущерба для каждого составила 15 тысяч рублей.

В ходе розыска оперативники установили подозреваемых – это неработающие местные жители 2000 и 2002 годов рождения.

Фигуранты рассказали, что вечером гуляли по Малоярославцу и устали ходить пешком, тогда решили украсть чужие велосипеды, чтобы покататься.

По словам молодых людей, они украли первый велосипед в одном из открытых подъездов дома. Затем в другом доме зашли в открытый подъезд, где подручными средствами повредили трос, крепивший велосипед к перилам, и выкатили его на улицу.

Накатавшись, приятели отправились по домам. Причем, один из фигурантов велосипед оставил на улице, а второй забрал транспорт к себе домой.

Молодые люди под подпиской о невыезде. Один из велосипедов изъят и будет возвращен владельцу, а второй разыскивают. Расследование продолжается.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.