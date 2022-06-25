Мошенники оставили калужанина без бассейна

Сразу несколько жителей Калужской области лишились своих сбережений, осуществляя сделки по купле-продаже различных товаров.

От действий злоумышленников пострадал калужанин, желавший приобрести бассейн. Мужчина, просматривая платформу с бесплатными объявлениями, нашел заинтересовавшее его предложение. Обговорив условия покупки, калужанин перевел денежные средства, однако, как пояснил продавец, оплата не прошла, и попросил вновь совершить транзакцию, что потерпевший и сделал. После списания со счета более 29 тысяч рублей собеседник перестал выходить на связь.

Аналогичным способом, переведя денежные средства на указанный ему счет, другой калужанин потерял более 32 тысяч рублей, пытаясь совершить покупку автомобильных шин.

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