В Калужской области пьяного водителя приговорили к обязательным работам

В Обнинске 40-летнего мужчину приговорили к 200 часам обязательных работ за езду на автомобили в пьяном виде. Об этом в пятницу, 24 июня, сообщили в прокуратуре Калужской области.

Виновник был лишен прав за управление машиной в нетрезвом виде, а потом вновь выпил, сел за руль и попал в ДТП.

Теперь ему нельзя получить водительское удостоверение в течение двух лет.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.