В Калуге у мужчины нашли 36 свертков с наркотиками

В Калуге мужчину подозревают в покушении на сбыт партии наркотиков. При обыске у него нашли 36 свертков с метилэфедроном, сообщили в пятницу, 24 июня, в управлении МВД по Калужской области.

Общий вес наркотиков составил 35 граммов.

Полиция считает, что калужанин собирался торговать запрещенным веществом.

Предполагаемому виновнику грозит до 20 лет лишения свободы.

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