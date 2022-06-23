Калужанина осудили на 13 лет за убийство приятеля

В Калуге районный суд вынес приговор за убийство, произошедшее в декабре прошлого года в доме на улице Турынинской. Об этом в четверг, 23 июня, сообщили в объединенной пресс-службе судов Калужской области.

По версии следствия, двое приятелей выпивали, а потом один мужчина ножом ударил второго в грудь. Пострадавший скончался в больнице.

Виновника приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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