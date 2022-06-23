В Калуге бывшего министра строительства и ЖКХ и его зама приговорили к принудительным работам

В Калуге вынесен приговор бывшему министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области Алексею Шигапову и его заместителю Александру Маркелову. Свои посты они занимали с 2015 по 2017 год, сообщили в четверг, 23 июня, в управлении Следственного комитета по Калужской области.

Бывших чиновников признали виновными в превышении должностных полномочий. Шигапов приговорен к четырем годам принудительных работ с удержанием 10% зарплаты, Маркелов – к трем годам принудительных работ с удержанием 10% зарплаты. Кроме того, Шигапову нельзя работать на госслужбе в течение трех лет.

Как установил суд, Шигапов и Маркелов навязывали генеральному подрядчику, который занимался строительством домов для переселения людей из ветхого жилья, своих субподрядчиков. Позже виновники заставили генподрядчика расторгнуть договор с субподпрядчиком и выдворили его с другой строительной площадки. Ущерб компания оценила в 25 миллионов рублей.

Следствие по делу Шигапова и Маркелова велось более четырех лет.

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