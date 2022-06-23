В Калужской области мужчине грозит восемь лет колонии за поддельные купюры в 5000 рублей

В Обнинске 38-летний житель соседнего региона задержан за сбыт двух поддельных купюр в 5000 рублей. В четверг, 23 июня, об этом сообщили в управлении МВД по Калужской области.

Подозреваемый расплачивался ими в магазинах.

Полицейским мужчина рассказал, что нашел сверток с фальшивками в лесу.

По уголовной статье ему грозит до восьми лет лишения свободы.

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