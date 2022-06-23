Трое жителей Калуги перевели мошенникам 1,5 миллиона рублей

В Калуге еще три человека стали жертвами телефонных мошенников. В четверг, 23 июня, об этом сообщили в управлении МВД по Калужской области.

Во всех случаях преступники звонили от имени правоохранительных органов, которые якобы хотят помочь калужанам спасти их деньги, хранящиеся в банках. Для этого средства нужно было перевести на некий безопасный счет.

Одна женщина перевела 800 тысяч, еще два жителя областного центра – 700 тысяч.

Возбуждены уголовные дела.

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