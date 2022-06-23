В Обнинске 39-летний мужчина убил знакомого лопатой

В Обнинске 39-летнему мужчине грозит до 15 лет лишения свободы за убийство. В четверг, 23 июня, об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.

По версии следствия, виновник, будучи пьяным, нанес 11 ударов штыковой лопатой своему 61-летнему знакомому. Тело убитого он сбросил в канаву рядом с одним из СНТ.

Ранее этот человек уже был судим. В том числе и за убийство.

В ближайшее время начнется суд.

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