В Калужской области 22-летний мужчина попытался угнать машину и устроил аварию

В Обнинске возбудили уголовное дело в отношении 22-летнего мужчины, которого подозревают в попытке угона. В четверг, 23 июня, об этом сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По версии следствия, молодой человек из Малоярославца приехал в гости к своему брату и его приятелю, выпивал вместе с ними, а на следующее утро решил поехать на работу на чужой машине. Но пьяный угонщик проехал всего несколько метров и врезался в припаркованный автомобиль.

Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

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