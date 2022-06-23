В Калужской области 22-летний мужчина попытался угнать машину и устроил аварию
В Обнинске возбудили уголовное дело в отношении 22-летнего мужчины, которого подозревают в попытке угона. В четверг, 23 июня, об этом сообщили в управлении МВД по Калужской области.
По версии следствия, молодой человек из Малоярославца приехал в гости к своему брату и его приятелю, выпивал вместе с ними, а на следующее утро решил поехать на работу на чужой машине. Но пьяный угонщик проехал всего несколько метров и врезался в припаркованный автомобиль.
Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.