В Калуге 38-летний мужчина ударил отверткой и ножом случайного знакомого

В Калуге полиция возбудила уголовное дело по факту причинения тяжелых травм местному жителю. Об этом в УМВД сообщили в четверг, 23 июня.

По версии следствия, пострадавший познакомился на улице с мужчиной и пригласил его в неотделанную квартиру в новостройке, где временно жил. Он начал рассказывать истории из своей жизни, но в какой-то момент мужчины поссорились.

Гость ударил оппонента сначала отверткой, а потом ножом, и убежал.

Пострадавший сумел по лестнице подняться на несколько этажей выше и потерял сознание. Там его нашли и отвезли в больницу.

Предполагаемого виновника нашли. Мужчине 38 лет. По уголовной статье ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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