В Калуге на два года осудили женщину, убившую своего новорожденного ребенка

В Калуге вынесен приговор 30-летней женщине, убивший в марте своего новорожденного ребенка. В среду, 22 июня, об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Калужской области.

Калужанка родила младенца дома, задушила его подушкой, а потом выбросила тело в мусорный контейнер.

Суд приговорил ее к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее следователи сообщали, что виновница является многодетной матерью.

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