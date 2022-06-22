В Калужской области иностранца осудили за взятку сотрудникам ФСБ

В Калужской области гражданина Таджикистана признали виновным в даче взятки сотрудникам ФСБ. В среду, 22 июня, об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

В 2016 году мигранта выдворили из России. Въезжать в нашу страну ему нельзя было в течение пяти лет. Однако на родине мужчина дважды поменял паспорт, изменив в том числе имя, фамилию и отчество. И с новыми данными жил в России.

- В мае 2021 года сотрудниками ФСБ на территории города Обнинска мужчина был задержан, - пояснили в Следственном комитете. - При задержании он предложил сотрудникам денежные средства в размере 30 тысяч рублей в качестве взятки за совершение незаконных действий - просил его не задерживать и отпустить. Оперативники от получения денежных средств отказались.

Мужчина приговорен к четырем годам лишения свободы в колонии строгого режима. После этого он должен будет покинуть Россию.

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