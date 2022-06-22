В Калужской области работник столярного цеха спас предприятие от кражи

В Кондрово возбудили уголовное дело о покушении на кражу, сообщили в среду, 22 июня, в управлении МВД по Калужской области.

По предварительным данным, вор выносил из столярного цеха строительные инструменты и складывал их на землю, чтобы потом увезти. Но в этот момент его заметил один из работников предприятия, находившийся там в нерабочее время.

Предполагаемому виновнику грозит до пяти лет лишения свободы.

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