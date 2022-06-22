Калужанин отдал мошеннику 300 тысяч рублей на строительство дома

В Калуге мужчина стал жертвой мошенника, когда попытался построить себе дом. В среду, 22 июня, об этом случае сообщили в УМВД по Калужской области.

По предварительным данным, он нашел объявление в интернете, связался с представителем компании и заключил договор. При встрече калужанин внес предоплату – 300 тысяч рублей. Однако после этого строители перестали отвечать на звонки.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, виновников ищут.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.