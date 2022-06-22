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Житель Калужской области попался на мошенничестве при получении субсидии

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 22.06.2022 11:42 0 206
Житель Калужской области попался на мошенничестве при получении субсидии

64-летнего жителя Бабынинского района подозревают в мошенничестве при получении выплат. В среду, 22 июня. об этом сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По версии следствия, он зарегистрировал семью своих родственников из другого региона на территории Бабынинского района, потом от их имени по доверенности подал заявление на субсидию, предназначенную для семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Из бюджета мошенник получил 2 миллиона рублей, а купил дом фактической стоимостью в 200 тысяч. Разницу он оставил себе.

Сейчас ведется расследование.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 22.06.2022 11:42 0 206
Тэги: криминал
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