Житель Калужской области заплатил 500 тысяч рублей за моральный ущерб

В Сухиничском районе Калужской области местный житель компенсировал моральный ущерб только после вмешательства судебных приставов, сообщили в среду, 22 июня, в пресс-службе регионального управления ФССП.

Ранее мужчину признали виновным в краже. Однако добровольно платить пострадавшей женщине 500 тысяч рублей в качестве морального ущерба отказывался.

Деньги он вернул, когда на его собственность начали накладывать ограничения.

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