В Калуге задержали водителя, ехавшего на юг с поддельными правами

На улице Секиотовской в Калуге сотрудники ДПС в 4 часа утра остановили 44-летнего водителя, у которого оказались поддельные права. В среду, 22 июня, об этом сообщили в УМВД по Калужской области.

Калужанин рассказал, что ехал на юг.

По словам водителя, он учился в автошколе, но не смог сдать экзамены, поэтому купил удостоверение через интернет.

Возбуждено уголовное дело. За поддельный документ мужчине грозит до года лишения свободы.

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