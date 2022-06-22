В Калужской области преступник за взятку пытался вернуть кроссовки

Жителя Обнинска обвиняют в даче взятки полицейскому. О завершении расследования уголовного дела сообщили вечером во вторник, 21 июня, в управлении Следственного комитета по Калужской области.

По версии следствия, подозреваемый дал полицейскому 30 000 рублей, чтобы вернуть 100 пар контрафактных кроссовок, которые ранее изъяли у его знакомого предпринимателя. Но сотрудник МВД деньги не взял.

Предполагаемому виновнику грозит до восьми лет лишения свободы.

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