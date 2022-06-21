В Калужской области на девять лет осуждена женщина, убившая свою подругу

Калужский областной суд оставил без изменения приговор жительнице Козельска, убившей свою подругу. Во вторник, 21 июня, об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Женщина проведет в колонии девять лет.

Конфликт произошел в ноябре 2021 года. Подруги выпивали на кухне, а потом поссорились. Виновница ударила свою оппонентку ножом в грудь.

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