В Обнинске владельцу резиновой квартиры грозит три года колонии

В Обнинске 33-летнего мужчину подозревают в фиктивной регистрации мигрантов. Во вторник, 21 июня, об этом сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По версии следствия, он брал с иностранцев деньги и регистрировал их в своей квартире, хотя на самом деле они там не жили. На данный момент известно о 18 таких случаях.

Предполагаемому виновнику грозит до трех лет лишения свободы.

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