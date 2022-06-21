Калужанина заподозрили в фиктивном создании двух компаний

В Калуге 22-летнего мужчину подозревают в фиктивной регистрации юридических лиц. Во вторник, 21 июня, о возбуждении уголовного дела сообщили в УМВД по Калужской области.

По предварительным данным, знакомые попросили молодого мужчину за вознаграждение зарегистрировать компанию на свое имя. Потом выяснилось, что таким же способом было организовано еще одно акционерное общество.

За махинации с документами калужанину грозит до двух лет лишения свободы.

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