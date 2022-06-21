Мужчину, который ограбил калужского таксиста, задержали спустя 20 лет

На днях в Тамбове полицейские задержали 47-летнего мужчину, которого подозревают в грабеже, совершенном в 2002 году на территории Калужской области. Об этом во вторник, 21 июня, сообщили в региональном управлении МВД.

Почти 20 лет назад виновник угрожал таксисту штыковой лопатой и забрал у него всю выручку – 10 000 рублей. Тогда это равнялось примерно трем месячным зарплатам.

Все последующие годы мужчина находился в федеральном розыске. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

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