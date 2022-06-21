В Калуге 50-летний мужчина угнал мотоцикл и врезался в столб

В Калуге возбудили уголовное дело в отношении 50-летнего мужчины, которого подозревают в угоне мотоцикла. Во вторник, 21 июня, об этом сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По предварительным данным, угонщик выпивал в одной компании с хозяином мотоцикла, увидел на столе ключи и незаметно взял их. Полицейским он пояснил, что «решил вспомнить свои былые времена и покататься на мотоцикле вместе со своей подругой».

Однако далеко уехать у мужчины не получилось. Через километр он врезался в столб.

За угон калужанину грозит до пяти лет лишения свободы.

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