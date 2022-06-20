В Обнинске ограбили мужчину, который на улице потерял сознание

Житель Обнинска на улице почувствовал себя плохо и потерял сознание. А подоспевший прохожий вместо того, чтобы оказать помощь, ограбил пострадавшего. В понедельник, 20 июня, об этом сообщили в управлении МВД по Калужской области.

Преступник забрал телефон, банковскую карту, паспорт и 200 рублей.

Вскоре виновника задержали. Мужчине 34 года. Ранее он уже был судим.

Ведется расследование.

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