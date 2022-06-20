В Калуге осужден мужчина, организовавший наркопритон на улице Льва Толстого
В Калуге 25-летний мужчина признан виновным в организации наркопритона. В понедельник, 20 июня, об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.
Как установил суд, калужанин пускал в свою квартиру на улице Льва Толстого наркоманов. В качестве оплаты услуг они давали ему алкоголь и продукты.
Виновника приговорили к одному году лишения свободы условно.
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