В Калуге осужден мужчина, организовавший наркопритон на улице Льва Толстого

В Калуге 25-летний мужчина признан виновным в организации наркопритона. В понедельник, 20 июня, об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.

Как установил суд, калужанин пускал в свою квартиру на улице Льва Толстого наркоманов. В качестве оплаты услуг они давали ему алкоголь и продукты.

Виновника приговорили к одному году лишения свободы условно.

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