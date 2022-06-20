В Калужской области вынесен приговор мужчинам, которые до смерти избили своего знакомого

В Дзержинском районе двое местных жителей приговорены к длительным срокам после смерти человека, которого они избили. В понедельник, 20 июня, об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.

Один из виновников отсидит 10 лет в колонии строгого режима, другой – девять с половиной. Кроме того, они должны выплатить матери погибшего миллион рублей.

Инцидент произошел в сентябре прошлого года. Мужчины вместе выпивали, а потом поссорились. От полученных травм избитый человек умер на следующий день в больнице.

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