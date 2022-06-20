Жителя Калужской области оштрафовали на 250 тысяч рублей за езду в пьяном виде

В Малоярославецком районе местный житель повторно попался пьяным за рулем. Суд назначил ему за это штраф в 250 тысяч рублей, но деньги мужчина не спешил отдавать. Об этом инциденте в понедельник, 20 июня, сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов по Калужской области.

Виновник погасил задолженность только после ареста его машины. Также мужчине рассказали, что штраф ему могут заменить другим наказанием.

Мужчину могли приговорить к принудительным работам либо к лишению свободы.

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