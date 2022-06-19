За угрозу ножом в Калужской области возбуждено уголовное дело

В Козельском районе женщина сообщила в полиции о поступивших в её адрес угрозах со стороны бывшего сожителя, ранее судимого жителя города Калуги.

По предварительной информации, мужчина пришел домой к потерпевшей, где между ними произошел конфликт, в ходе которого гражданин достал складной нож и стал высказывать угрозы убийством в отношении собеседницы. Восприняв угрозу как реальную, женщина обратилась за помощью в полицию.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту предстоит объяснить мотивы своего поступка.

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