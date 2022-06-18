36-летний грабитель из Калуги плохо спрятал украденное

В субботу, 18 июня, УМВД России по городу Калуге сообщает о расследовании дела о краже печных плит.

Жителю Калуги позвонил приятель и сообщил о подозрительной машине у гаражного бокса мужчины. Приехав на место, владелец обнаружил, что на двери его гаража висит чужой замок. Вскрыв его, мужчина увидел, что пропали все печные плиты. Ущерб составил более 70 тысяч рублей.

УМВД России по городу Калуге:

— Сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый 36-летний ранее судимый местный житель.

Фигурант знал, что в гараже хранятся печные плиты. Приехав вечером к боксу на машине, спилил замок и украл плиты. Мужчина навесил свой личный замок и уехал с чужим имуществом, в дальнейшем спрятав его.

Когда фигурант вернулся к тайнику, чтобы забрать плиты и продать, то не обнаружил их.

Возбуждено уголовное дело о краже. Расследование продолжается.

Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.