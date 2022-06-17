В Калужской области два сотрудника исправительной колонии попались на передаче мобильных телефонов
Два сотрудника одной из исправительных колоний Калужской области подозреваются в превышении полномочий. О возбуждении уголовного дела в пятницу, 17 июня, сообщили в управлении Следственного комитета по Калужской области.
- Сотрудники изымали запрещенные к использованию в местах лишения свободы мобильные телефоны без составления акта об изъятии и привлечения нарушителей режима к дисциплинарной ответственности, а затем передавали средства связи другим осужденным для использования и продажи на территории учреждения, - прокомментировал в СК.
Преступления выявлены службой собственной безопасности УФСИН.
На данный момент подозреваемые отстранены от исполнения обязанностей на территории колонии, ведется расследование.
Мужчинам грозит до четырех лет лишения свободы.
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