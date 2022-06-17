В Калужской области двух москвичей оштрафовали на 7 миллионов рублей за крупную взятку
В Обнинске двух жителей Москвы приговорили к четырем годам лишения свободы условно и оштрафовали на 7 миллионов рублей за крупную взятку. В пятницу, 17 июня, об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.
Преступники передали 500 тысяч рублей сотруднику обнинского предприятия за оказание содействия в победе на конкурсе по поставке продукции. Позже они планировали дать еще 900 тысяч.
Работник предприятия должен был включить в закупочную документацию определенные условия, которым бы соответствовала только фирма москвичей.
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