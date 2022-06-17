В Калуге граждан Вьетнама фиктивно женили за 150 тысяч рублей

Двоих калужан подозревают в организации фиктивных заключений браков между гражданами Вьетнама и России. В пятницу, 17 июня, прокуратура Калужской области сообщила о передаче уголовного дела в суд.

По версии следствия, иностранцы платили преступникам по 150 тысяч, чтобы иметь свидетельство о браке и вне квоты получить разрешение на временное проживание.

Виновникам грозит до семи лет лишения свободы.

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