В Калужской области девушку ограбили на улице

В Малоярославце возбудили уголовное дело о грабеже в отношении местного 51-летнего жителя. В пятницу, 17 июня, об этом сообщили в УМВД по Калужской области.

По предварительным данным, мужчина ночью подбежал к девушке, которая шла с телефоном в руках, ударил ее в спину, забрал гаджет и убежал. Телефон он продал своему знакомому за 2000 рублей.

Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.

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