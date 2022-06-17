В Обнинске 30-летний мужчина воровал крышки люков

30-летнего жителя Обнинска подозревают в кражах чугунных крышек люков. В пятницу, 17 июня, о возбуждении уголовного дела сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По предварительным данным, мужчина украл с улиц наукограда как минимум 10 чугунных крышек и сдал их в пункт приема металла.

По уголовной статье ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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