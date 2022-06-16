В Калужской области украли два миллиона рублей, выделенные на капитальный ремонт дома культуры

В Калужской области возбудили уголовное дело о присвоении почти двух миллионов бюджетных рублей. В четверг, 16 июня, об этом сообщила прокуратура региона.

По предварительным данным, деньги украл некий сотрудник подрядчика, который занимался капитальным ремонтом здания дома культуры в поселке Газопровод Бабынинского района в 2019 году.

Работы проходили в рамках национального проекта «Культура».

Конкретного виновника сейчас ищут. Ведется расследование.

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