В Калужской области украли два миллиона рублей, выделенные на капитальный ремонт дома культуры
В Калужской области возбудили уголовное дело о присвоении почти двух миллионов бюджетных рублей. В четверг, 16 июня, об этом сообщила прокуратура региона.
По предварительным данным, деньги украл некий сотрудник подрядчика, который занимался капитальным ремонтом здания дома культуры в поселке Газопровод Бабынинского района в 2019 году.
Работы проходили в рамках национального проекта «Культура».
Конкретного виновника сейчас ищут. Ведется расследование.
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