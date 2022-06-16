В Калуге задержан мужчина, ударивший женщину ножом

Житель Калуги в своей квартире ударил ножом женщину, с которой вместе жил. Предполагаемый преступник задержан сотрудниками вневедомственной охраны, сообщили 16 июня в управлении Росгвардии по Калужской области.

Пострадавшая сумела попросить помощи у соседа, а тот вызвал скорую и полицию.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подозреваемый состоит на учете в областной психиатрической больнице.

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