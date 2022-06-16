В Калуге пара устроила наркопритон в своей квартире

В Калуге мужчину и женщину заподозрили в организации наркопритона в квартире, в которой они жили. В четверг, 16 июня, об этом сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По версии следствия, в этом жилище собирались другие люди для употребления наркотиков

Возбуждено уголовное дело. Предполагаемым виновникам грозит до шести лет лишения свободы.

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