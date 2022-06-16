Калужанин заплатит 966 тысяч рублей за незаконно спиленные березы

В Козельском районе 38-летнего мужчину признали виновным в незаконной вырубке деревьев. В четверг, 16 июня, об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

В прошлом году в течение двух с половиной месяцев он без разрешения спилил 34 березы рядом с деревней Воробьевки Перемышльского района. Ущерб оценили в 966 тысяч рублей.

На суде мужчина заявил, что не пилил деревья, а нашел их уже срезанными в лесу и присвоил. Но судья в это не поверил.

Виновника приговорили к трем годам лишения свободы условно. Кроме того, он должен полностью возместить ущерб.

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