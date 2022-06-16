Жителя Калужской области осудили на 12 лет за избиение до смерти своего знакомого
В Калужской области вступил в силу приговор 34-летнему жителю Дзержинского района, который прошлым летом избил до смерти своего знакомого. В четверг, 16 июня, об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
Конфликт произошел в Полотняном Заводе в одном из частных домов. Виновник трижды ударил в голову своего оппонента, тот скончался от черепно-мозговой травмы.
Убийца проведет в колонии строгого режима 12 лет.
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