В Калужской области бывшая начальница почтового отделения присвоила 54 платежа за посылки

Бывшей начальнице почтового отделения в Кирове грозит до шести лет лишения свободы за присвоение денег. О завершении расследования уголовного дела в четверг, 16 июня, сообщили в управлении Следственного комитета по Калужской области.

- С мая 2020 по февраль 2021 года сотрудница почты выдавала клиентам посылки, получала от них деньги за наложенный платеж и присваивала эти суммы, - рассказали в Следственном комитете. - Всего в ходе расследования выявлено 54 эпизода присвоения на общую сумму 240 тысяч рублей.

В ходе следствия деньги женщина вернула. В ближайшее время дело начнет рассматривать суд.

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