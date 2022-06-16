В Малоярославце мужчина ограбил одного знакомого и продал телефон другому

Жителя Калужской области подозревают в грабеже. Этот инцидент произошел в Малоярославце, сообщили в четверг, 16 июня, в региональном управлении МВД.

Двое знакомых встретились на улице и решили вместе выпить на лавочке. Алкоголь был куплен, но веселья не вышло. 28-летний мужчина ударил собутыльника, забрал телефон и убежал.

Когда его нашли, телефон был уже продан. За гаджет стоимостью 25 тысяч рублей виновник получил от другого знакомого 9 тысяч.

По словам подозреваемого, на преступление он пошел из-за тяжелого финансового положения.

По статье «Грабеж» мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

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