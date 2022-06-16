На пять лет колонии осужден калужанин, собиравшийся продавать наркотики
В Калужской области суд вынес приговор молодому мужчине, которого признали виновным в покушении на продажу наркотиков. В четверг, 16 июня, об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.
По версии следствия, он купил в даркнете 320 граммов мефедрона и собирался им торговать через закладки.
Виновника приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.
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