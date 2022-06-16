В Калуге задержан 38-летний мужчина, угрожавший убить свою жену

Калужанин задержан за угрозы убить свою жену. О возбуждении уголовного дела в отношении 38-летнего мужчины в четверг, 16 июня, сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По версии следствия, виновник пришел пьяным из гостей, поссорился с женой, достал из шкафа пистолет и начал угрожать супруге. Женщина выбежала из дома, а ее муж дважды выстрелил в землю и вернулся в квартиру.

Оружие направлено на экспертизу.

Предполагаемому виновнику грозит до двух лет лишения свободы.

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