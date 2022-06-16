Угнанную в Калуге иномарку задержали в другой области

В Калуге мужчина припарковал свой легковой автомобиль возле дома, а утром не обнаружил машины на месте. Вскоре автомобиль нашли в другой области, сообщили в четверг, 16 июня, в управлении МВД по Калужской области.

По версии следствия, 33-летнему угонщику поступил заказ на эту машину стоимостью более миллиона рублей от других людей.

Сейчас ищут всех причастных к преступлению. Максимальное наказание за кражу машины – 10 лет лишения свободы.

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