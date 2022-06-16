Житель Калужской области задержан за кражи у своей родственницы

Мужчину из Малоярославецкого района подозревают в кражах у своей пожилой родственницы. В четверг, 16 июня, об этом сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По предварительным данным, когда женщина приходила в гости, он брал ее телефон и переводил друзьям небольшие суммы на телефон. Общий ущерб оценили в 16 тысяч рублей.

Отсутствие денег пенсионерка обнаружила спустя два месяца, когда пришла в банк снять деньги.

Сейчас ведется расследование уголовного дела. Предполагаемому виновнику грозит до шести лет лишения свободы.

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