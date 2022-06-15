В Калуге 28-летнему мужчине вынесли приговор за вымогательство в социальной сети
28-летнего калужанина признали виновным в вымогательстве. О приговоре суда в среду, 15 июня, сообщили в прокуратуре Калужской области.
В прошлом году он через социальную сеть «ВКонтакте» требовал от другого человека от 80 000 до 160 000 рублей. Мужчина угрожал расправой и уничтожением собственности.
Виновника приговорили к году ограничения свободы.
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