В Калуге 28-летнему мужчине вынесли приговор за вымогательство в социальной сети

28-летнего калужанина признали виновным в вымогательстве. О приговоре суда в среду, 15 июня, сообщили в прокуратуре Калужской области.

В прошлом году он через социальную сеть «ВКонтакте» требовал от другого человека от 80 000 до 160 000 рублей. Мужчина угрожал расправой и уничтожением собственности.

Виновника приговорили к году ограничения свободы.

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